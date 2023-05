Hrvaške agencije lani organizirale večdnevna potovanja za 2,1 milijona tujih turistov

Zagreb, 16. maja - Hrvaške turistične agencije so lani organizirale večdnevna potovanja za skupno 2,1 milijona tujih turistov, ki so na Hrvaškem ustvarili 12,4 milijona nočitev. Organizirale so tudi večdnevna potovanja v tujino za skoraj 180.000 domačih turistov, ki so največ potovali v Italijo, medtem ko so v Slovenijo raje hodili na enodnevne izlete.