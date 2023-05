Prvomajski prazniki nakazujejo na odlično poletno turistično sezono na Hrvaškem

Zagreb, 2. maja - Na Hrvaškem so v času prvomajskih praznikov, od 28. aprila do 1. maja, našteli 256.000 turistov in več kot 890.000 njihovih nočitev. To je 49 odstotkov več turistov kot v enakem obdobju lani in 42 odstotkov več nočitev, so danes sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti. Med tujimi turisti so prevladovali Slovenci.