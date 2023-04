Zagreb z novim rekordnim številom turističnih nočitev

Zagreb, 23. aprila - V Zagrebu so do sredine aprila zabeležili 29 odstotkov več prihodov in 19 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani. Od tujih gostov so največ nočitev ustvarili gosti iz Italije, Nemčije, ZDA, BiH in Srbije. V primerjavi z rekordnim letom 2019 so zabeležili za osem odstotkov manj prihodov, a za en odstotek več nočitev.