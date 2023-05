Silovit ciklon Mocha dosegel Bangladeš in Mjanmar.

Daka/Yangon, 14. maja - Bangladeš in Mjanmar je danes dosegel silovit ciklon Mocha. Veter s hitrostjo 195 kilometrov na uro je ruval drevesa in prinesel močno deževje na območje med mestom Cox's Bazar, kjer živi milijon beguncev muslimanske manjšine Rohingya iz Mjanmara, in mestom Sittwe v Mjanmaru. V Bangladešu ni zahteval večje škode ali žrtev.