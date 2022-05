Najmanj 74 mrtvih zaradi močnega deževja v Indiji in Bangladešu

New Delhi/Daka, 23. maja - Zaradi močnega deževja, ki že več kot teden dni pesti severno in vzhodno Indijo ter sosednji Bangladeš, je umrlo najmanj 74 oseb, prizadetih pa je na milijone ljudi. Reševalne ekipe še naprej evakuirajo osebe, ogrožene zaradi poplav, obe državi pa sta vzpostavili več zavetišč in centrov za razdeljevanje pomoči, poroča španska tiskovna agencija EFE.