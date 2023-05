Delo o razvoju Slovenije (13. 5.)

Ljubljana, 12. maja - Miha Jenko v komentarju Z mencanjem se Avstriji ne bomo niti približali piše o premierju, ki je ambiciozno oznanil, da lahko v osmih letih ulovimo Avstrijo in zmanjšamo zaostanek. Avtor meni, da povečevanje produktivnosti in rast dodane vrednosti nista sprint, ampak dobro premišljen, vztrajen tek na dolge proge, s pravimi prioritetami in cilji.