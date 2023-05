Primorske novice o mučenju živali (13. 5.)

Koper, 12. maja - Ana Cukijati v komentarju Žival brezpogojno ljubi, človek pa ... o primeru fotografij podhranjenih in sestradanih konj s kmetije v Prestranku pri Postojni , ki jih je na svojem profilu objavilo Društvo za zaščito konj. Avtorica meni, da se zdi, kot da so živali pozabljene v svojih hlevih in zanje nihče ne poskrbi, kot si zaslužijo in kot je prav.