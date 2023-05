Delo o nauku nesreče v Melaminu (12. 5.)

Ljubljana, 12. maja - Bojan Tavčar v komentarju Prebivalci so najboljši nadzornik podjetij piše o nauku nesreče v Melaminu. Največji nauk iz požarov in nesreč, ki jim sledi veliko onesnaženje, je to, da je nasprotovanje obnovitvi dejavnosti zelo močno. Če s pogorišča uhajajo nevarne snovi, še tako sodobna prenova ne omaja nasprotovanja okoliških prebivalcev, piše avtor.