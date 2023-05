Ajpes z novimi bonitetnimi ocenami podjetij

Ljubljana, 14. maja - Potem ko je Ajpes pred kratkim objavil letna poročila slovenskih podjetij za lani, je pripravil tudi nove bonitetne ocene zanje in napoved za letos. Kot so sporočili, so se ugodni trendi pri poslovanju podjetij odrazili tudi pri znižanju kreditnega tveganja. Povprečna napovedana verjetnost neplačila se je znižala za vse gospodarske družbe.