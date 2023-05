Severnoprimorsko gospodarstvo lani opazno poslabšalo rezultate poslovanja

Nova Gorica, 11. maja - Po izjemno uspešnem letu 2021 so družbe goriške regije lani opazno poslabšale rezultate poslovanja. Gledano v celoti so sicer poslovale pozitivno in dosegle neto čisti dobiček, ki pa je bil z 212 milijonov evrov za 22 odstotkov nižji kot leto prej. Ob upoštevanju inflacije je bil padec še večji, namreč 28-odstoten, kažejo podatki Ajpesa.