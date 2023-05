Zasavske IKT družbe ustvarile petino neto čistega dobička regije

Trbovlje, 11. maja - Zasavske družbe so lani dosegle najboljši rezultat poslovanja v zadnjih desetih letih, na kar je vplivalo občutno povečanje čistega dobička in minimalno povečanje čiste izgube. Med drugim so s samo tremi odstotki zaposlenih v regiji družbe s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ustvarile petino neto čistega dobička regije.