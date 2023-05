SLS obeležuje 35 let delovanja

Ljubljana, 12. maja - Mineva 35 let od ustanovitve Slovenske kmečke zveze, današnje SLS. V stranki ob tem ocenjujejo, da še vedno stojijo na postavljenih temeljih ter ostajajo zagovornik kmetov, obrtnikov in delavcev. Prepričani pa so, da je nastopil skrajni čas za zmanjšanje razkoraka med političnimi elitami in ljudstvom, pri čemer bo odgovornost nosila tudi SLS.