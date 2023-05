Neparlamentarne stranke leto dni po volitvah v prenovi

piše Lea Majcen

Ljubljana, 2. maja - Leto dni po volitvah v DZ se neparlamentarne stranke DeSUS, SLS in SNS posvečajo notranji prenovi in aktivnostim na terenu. DeSUS in SLS, ki veljata za zastopnici upokojencev in kmetov, sta zamenjali vodstvi. DeSUS bo s koalicijo sodeloval pri reformah, SLS pa si poleg izboljšanja položaja kmetov želi predvsem generacijskega preloma v politiki.