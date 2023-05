Na Loškem tradicionalni teden obrti in podjetništva

Škofja Loka, 15. maja - Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka organizirata tradicionalni Teden obrti in podjetništva na Loškem, ki bo od danes pa do petka ponudil vrsto dogodkov, zanimivih tako za obrtnike in podjetnike kot za njihove stranke ter za mlade, ki se šele vključujejo v svet podjetništva.