Na Loškem znova teden obrti in podjetništva

Škofja Loka, 17. maja - Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka sta tudi letos pripravili tradicionalni Teden obrti in podjetništva na Loškem. Program dogodkov, ki se začenjajo danes in se bodo sklenili v petek, ter bodo v veliki meri potekali na daljavo, vključuje predavanja, delavnico, okroglo mizo in razstavo.