Na Loškem se začenja tradicionalni teden obrti in podjetništva

Škofja Loka, 16. maja - Z delavnico o podjetništvu za srednješolce se danes v Škofji Loki začenja tradicionalni Teden obrti in podjetništva na Loškem, ki bo potekal do četrtka. Pomemben je tako za obrtnike in podjetnike kot njihove stranke ter perspektivne mlade, ki se šele vključujejo v svet podjetništva.