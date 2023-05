Predlog prenovljenega zakona o dolgotrajni oskrbi bo v okviru ESS usklajevala posebna skupina

Ljubljana, 12. maja - Predlog prenovljenega zakona o dolgotrajni oskrbi, za katerega je ministrstvo za solidarno prihodnost do zdaj pripravilo izhodišča in jih danes predstavilo Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS), bo v okviru ESS usklajevala posebna pogajalska skupina. V zakonodajni postopek naj bi ga vložili pred poletjem, so po seji povedali predstavniki ministrstva.