Pohod za življenje tokrat v Mariboru

Maribor, 13. maja - Na Grajskem trgu v Mariboru je danes potekal Pohod za življenje. "Želimo širiti veselje do življenja, da bi res našli možnost za sočutje in pomoč materam in očetom v stiski," je dejala voditeljica shoda Urša Cankar Soares. "Veselimo se življenja in upanja za življenje," je dodal predstavnik mariborske ekipe Silvo Sok.