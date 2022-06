V Sloveniji nasprotujoči si odzivi na odpravo pravice do splava v ZDA

Ljubljana, 24. junija - Na odločitev ameriškega vrhovnega sodišča, ki je danes odpravilo ustavno zagotovljeno pravico do umetne prekinitve nosečnosti v ZDA, sta se odzvali tudi dve slovenski civilnodružbeni organizaciji. Pri Inštitutu 8. marec so potezo sodišča obsodili, medtem ko so jo pri iniciativi Pohod za življenje pozdravili.