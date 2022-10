Na Pohodu za življenje za zaščito življenja od spočetja do naravne smrti

Ljubljana, 1. oktobra - Zagovorniki pravic nerojenih otrok in njihovih staršev v stiski so se danes v Ljubljani zbrali na Pohodu za življenje pod geslom Enakopravnost se začne pred rojstvom. Državljane želijo spomniti, da tudi ustava ščiti človekovo življenje. Pozvali so k skupnim prizadevanjem za zaščito človeškega življenja od spočetja do naravne smrti tudi v praksi.