Odbor za obrambo se je na obisku sistema zaščite in reševanja seznanil z investicijami

Ljubljana, 10. maja - Odbor DZ za obrambo je bil na svojem prvem obisku sistema zaščite in reševanja v tem mandatu. Poslance sta sprejela obrambni minister Marjan Šarec in v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, ki sta jim predstavila investicije in spremembe v sistemu v zadnjega pol leta, so sporočili z ministrstva.