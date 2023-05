Teš 6 v ponedeljek ponovno v omrežje

Šoštanj, 11. maja - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) bo po načrtni zaustavitvi 29. aprila v ponedeljek ponovno priključen na omrežje. V času zaustavitve so zamenjali računalniško opremo in nadgradili programsko opremo nadzornega sistema upravljanja bloka ter opravili ostala redna vzdrževalna dela, so za STA pojasnili v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE).