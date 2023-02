Pristojni predvideno lokacijo za razkladanje premoga ocenili kot primerno

Velenje, 28. februarja - Predstavniki Premogovnika Velenje in odbora za civilni nadzor posledic sosežiga uvoženega premoga v Tešu so si v ponedeljek ogledali lokacijo, kamor bi prestavili postajo za razkladanje premoga z zdajšnje lokacije v Pesju. Lokacijo v industrijskem območju premogovnika so ocenili kot primerno, so danes sporočili iz Premogovnika Velenje.