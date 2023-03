Vodje Elesa, HSE in Gena energije poudarjajo nujnost investicij

Ljubljana, 15. marca - Za samooskrbni in brezogljični elektroenergetski sistem v Sloveniji bodo potrebne obsežne investicije tako v proizvodnjo kot v omrežje, poudarjajo vodje proizvajalcev elektrike Gena energije in HSE ter operaterja omrežja Elesa. Končne cene elektrike verjetno ne bodo več na ravneh izpred krize, dajejo pa več denarnega toka in s tem možnost vlaganj.