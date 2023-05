Golob: Razprava o predlogu za progresivni obvezni zdravstveni prispevek je zame v tem trenutku popolnoma brezpredmetna

Ljubljana, 10. maja - Predsednik vlade Robert Golob je ob robu Foruma obrti in podjetništva v Ljubljani o predlogu Levice za progresivni obvezni zdravstveni prispevek dejal, da je zanj ta razprava v tem trenutku popolnoma brezpredmetna. O tem na vladi sploh še niso razpravljali, je dejal in dodal, da ima vsak pravico do svojih pogledov - tako gospodarstvo kot politika.