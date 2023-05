V Levici s predlogom za progresiven obvezen zdravstveni prispevek

Ljubljana, 9. maja - V Levici so pripravili predlog za progresiven obvezen zdravstveni prispevek, po katerem bi bila višina prispevka odvisna od višine posameznikove plače in ki ga interno usklajujejo s koalicijskimi partnerji. Iz Gibanja Svoboda pa so sporočili, da je v koraku preoblikovanja dopolnilnega zavarovanja predviden fiksen prispevek v višini 35 evrov.