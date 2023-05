Andreju Šifrerju zlata piščal za življenjsko delo, MRFY izvajalec leta

Maribor, 12. maja - V Sodnem stolpu v Mariboru so v četrtek zvečer podelili strokovne glasbene nagrade zlata piščal. Novomeška skupina MRFY jih je prejela v kar treh kategorijah - za izvajalca leta, album leta Use in skladbo leta Angeli. Primorska izvajalka Masayah je postala novinka leta, Andrej Šifrer pa je prejel nagrado za življenjsko delo.