V Kranju podelili zlate piščali, izvajalec leta spet skupina Joker Out

Kranj, 12. maja - V Kranju so podelili zlate piščali za leto 2022, s katerimi istoimensko društvo nagrajuje dosežke v popularni glasbi. Najboljši izvajalec je drugo leto zapored postala ljubljanska rock skupina Joker Out. Za nagrajenca za življenjsko delo so izbrali kantavtorja Janija Kovačiča, so sporočili iz društva.