Na festivalu Ozvočenje 20 skupine Saeta, Audio Kayak in Širom

Ljubljana, 20. decembra - V organizaciji Bežigrajskih galerij se danes začenja vsakoletna glasbena prireditev sodobne avtorske glasbe Ozvočenje 20. V osredju festivala so glasbeni ustvarjalci, ki so redko predstavljeni slovenski javnosti. V okviru tridnevnega festivala se bodo na spletu letos predstavile skupine Saeta, Audio Kayak in Širom.