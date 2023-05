Medvedka na Trentinskem po prepričanju aktivistov ni kriva za smrt tekača

Trento, 10. maja - Medvedka, ki naj bi prejšnji mesec v severni Italiji napadla in ubila 26-letnega tekača, ni kriva za njegovo smrt, trdi italijansko združenje za zaščito živali Leal. Aktivisti so prepričani, da so oblasti krivdo za smrtonosni napad v gozdu na Trentinskem pripisale napačnemu medvedu.