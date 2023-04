Na Trentinskem ujeli medvedko, ki je ubila tekača

Trento, 18. aprila - Na Trentinskem so ujeli medvedko, ki je ta mesec v gozdu ubila 26-letnega tekača. Kot so davi sporočile pristojne oblasti te italijanske zvezne dežele, so medvedko JJ4 ponoči ujeli gozdarji in jo namestili v ogrado z elektriko v centru za oskrbo živali Casteller v Trentinu, poročajo tuje tiskovne agencije.