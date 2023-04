Usoda medvedke s Trentinskega razdvaja Italijo

Trento/Rim, 19. aprila - Usoda medvedke JJ4, ki so jo ujeli v torek, potem ko je ta mesec v gozdu ubila 26-letnega tekača, razdvaja Italijo. 63 županov občin na Trentinskem se je namreč pridružilo pozivu predsednika pokrajine Maurizia Fugattija, naj medvedko odstrelijo, medtem ko so aktivisti in znane osebnosti začeli s kampanjami za njeno rešitev.