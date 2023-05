Na konferenci v Portorožu črnogledo o financiranju zdravstva

Portorož, 10. maja - V zdravstvu in socialnem varstvu se bodo razmere še poslabšale, so danes na finančni konferenci v Portorožu ugotavljali minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in vodilni predstavniki zdravstvenih zavarovalnic. Slednji bolj kot ukinitvi dopolnilnega zavarovanja nasprotujejo zamrznitvi cen. V Vzajemni razmišljajo o prekinitvi pogodb z zavarovanci.