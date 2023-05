Wolt zavrnil zahtevo za pristop k pogajanjem o kolektivni pogodbi

Ljubljana, 10. maja - V podjetju Wolt, ki omogoča dostavo iz restavracij in trgovin, so zavrnili zahtevo sindikata dostavljalcev za začetek pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe. Za kaj takega ne obstaja pravna podlaga, pravijo. Bodo pa nadaljevali pogovore z vsemi deležniki, tudi sindikatom Mladi Plus, pod okriljem katerega je bil ustanovljen sindikat dostavljalcev.