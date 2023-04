Sindikat dostavljalcev Woltu in Glovu predal zahtevo za začetek kolektivnih pogajanj

Ljubljana, 26. aprila - Sindikat dostavljalcev je danes na sedeža podjetij Wolt in Glovo predal zahtevo za pristop k pogajanju za sklenitev kolektivne pogodbe, ki bo urejala položaj dostavljalk in dostavljalcev. Odziv pričakujejo do 9. maja, v nasprotnem primeru napovedujejo stopnjevanje sindikalne aktivnosti, so sporočili iz sindikata.