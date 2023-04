Dostavljavci Wolta in Glova odslej povezani v sindikat

Ljubljana, 19. aprila - Pod okriljem sindikata Mladi plus je v Sloveniji zaživel sindikat dostavljavcev. Trenutno združuje več kot sto dostavljavcev, ki delo opravljajo za platformi Wolt in Glovo. Za organizacijo sindikata so se odločili zaradi slabih pogojev dela in vedno nižjega plačila za opravljeno delo, so izpostavili na današnji novinarski konferenci.