Razdelili že vseh 10.000 vstopnic za sobotni koncert ob dnevu SV

Ljubljana, 9. maja - V soboto se ob dnevu Slovenske vojske (SV) v Stožicah obeta koncert Big Bend orkestra SV z gosti. Predstavniki obrambnega ministrstva in SV so razkrili, da so razdelili že vseh 10.000 brezplačnih vstopnic. Pred koncertom bo tekom dneva v treh različnih terminih potekal še statični in dinamični prikaz delovanja 30 različnih enot SV.