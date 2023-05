V Beltincih tradicionalno srečanje mladih rekrutov

Beltinci, 5. maja - V Beltincih je danes poteka tradicionalna slovesnost ob seznanitvi z vojaško dolžnostjo. Mladi rekruti iz občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana, so se pripeljali na okrašenih vozovih. Sprejel jih je tudi obrambni minister Marjan Šarec, ki je ob tem poudaril pomen domoljubja in obrambe domovine.