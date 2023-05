EU in Nemčija zavrnili možnost normalizacije odnosov s Sirijo

Bruselj/Berlin, 8. maja - Evropska unija in Nemčija sta zavrnili možnost diplomatskega zbliževanja s Sirijo kljub njeni nedeljski vrnitvi v Arabsko ligo. Nemško zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da ni podlage za normalizacijo odnosov s sirsko vlado, medtem ko so v Bruslju zatrdili, da se stališče EU do te države ni spremenilo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.