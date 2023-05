Primorske novice o predlogu zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov (8. 5.)

Koper, 8. maja - Sijan Pretnar v komentarju Kaj pa opravičilo in odgovornost? piše o predlogu zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov. Vlada predlaga, da se globe ljudem vrnejo, opozicija pa jim očita, da s tem spodbujajo nasilje in rušijo pravno državo. A pričakovali bi, da se bodo odgovorni za krivice opravičili in prevzeli odgovornost.