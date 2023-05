Dnevnik o kronanju novega britanskega kralja (8. 5.)

Ljubljana, 8. maja - Brane Kastelic v komentarju Med zvestobo kralju in kruto realnostjo piše o kronanju britanskega kralja. Kronanje je bilo spektakel, številni Otočani pa so začasno pozabili na kraljevo žajfnico. A blišč kronanja ni mogel zaslepiti štirih milijonov hudo revnih Otočanov in milijonov drugih, ki so v stiski zaradi draginjske in ekonomske krize.