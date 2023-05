Reporter o ideoloških delitvah v Sloveniji (8. 5.)

Ljubljana, 8. maja - Silvester Šurla v komentarju Tanka črta sovraštva ocenjuje, da je v slovenski družbi še vedno živa ideološka delitev na levico in desnico, ki se črpa tudi iz dogodkov med in po drugi svetovni vojni, na katere se po njegovem mnenju osredotočata obe strani. Ob tem opozarja, da lahko verbalno nasilje vodi k fizičnemu nasilju in poziva k zmernosti.