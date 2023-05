Delo o ureditvi dobavnih verig (6. 5.)

Ljubljana, 5. maja - Nejc Gole v komentarju Popust, prosim piše o dobavnih verigah, ki so se po pandemiji počasi zopet začele vzpostavljati. Pojasnjuje, da sta pandemija in vojna v Ukrajini zrušili proizvodni koncept končnih izdelkov. Posledično se je zaradi težav v dobavnih verigah in pomanjkanja ponudbe začela zviševati inflacija, izpostavlja.