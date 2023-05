Primorske novice o prometni gneči v slovenski Istri (6. 5.)

Koper, 5. maja - Denis Sabadin v komentarju Naj pridejo ministri v soboto na obisk piše o prometni gneči, ki prebivalcem slovenske Istre najmanj deset let poslabšuje kakovost življenja in občasno preprečuje nemoten transport. Avtor meni, da bi z razvinjetenjem dela obalne hitre ceste in boljšim usmerjanjem prometa ob konicah največje težave ublažili že to poletje.