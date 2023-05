Večer o razvoju nove bralne kulture (6. 5.)

Maribor, 5. maja - Klara Širovnik v komentarju Kdo se boji influencerjev piše o po njenem mnenju zmotnem prepričanju mnogih v to, da tisk in z njim knjiga zaradi interneta in digitalizacije umirata. Avtorica meni, da z njima v ospredje prihajajo novi prijemi, ki lahko pomagajo zavirati padanje bralne kulture in nižanje števila bralcev, ki jih beležimo že leta.