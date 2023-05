Evropska komisija trdno zavezana svobodi in pluralnosti medijev v EU in zunaj nje

Ljubljana, 3. maja - Evropska komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova je ob svetovnem dnevu svobode medijev izpostavila, da smo v zadnjih letih priča zaskrbljujočemu trendu ustrahovanja novinarjev in nasilja nad njimi. Komisija zato odločno podpira svobodo medijev v EU in zunaj nje ter si prizadeva, da novinarji pri opravljanju dela ne bodo ogroženi.