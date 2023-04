Tiskani mediji v vse manj zavidljivem položaju, na ministrstvu naj bi določene rešitve predstavili maja

piše Polona Šega

Ljubljana, 29. aprila - Tiskani mediji že od pojava spleta iščejo nove poslovne modele, v zadnjem času jih pestijo še visoke cene papirja in distribucije, tožijo. Mediji doma in v tujini sicer vsak na svoj način iščejo način za izhod iz težav. Na ministrstvu za kulturo zagotavljajo, da so določene rešitve za nastale izzive že oblikovali, javnosti jih bodo sporočili maja.