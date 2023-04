Fotoreporterji in fotografi opozorili na nestabilne pogoje dela

Ljubljana, 24. aprila - Fotoreporterji in fotografi, povezani v aktiv, so z željo ozaveščati javnost o pomenu svojega dela danes opozorili na nestabilne delovne pogoje, ogroženost nekaterih žanrov in poklica, izginjanje poklica urednika fotografije in težave pri razvoju kadra. V aktivu so razvili orodje za pomoč pri oblikovanju cen, stekel je tudi dialog s policijo.