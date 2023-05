ZN opozarjajo na možnost novih temperaturnih rekordov v prihodnjih mesecih

Ženeva, 3. maja - Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je danes opozorila na vse večjo verjetnost, da se bo v prihodnjih mesecih razvil vremenski pojav El Nino, ki bo privedel do dviga temperature po vsem svetu in morda tudi do novih temperaturnih rekordov. Ob tem poudarja potrebo po pripravah na prihod El Nina in učinkovitih sistemih zgodnjega opozarjanja.