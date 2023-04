V Španiji in na Portugalskem zabeležili aprilski temperaturni rekord

Cordoba/Lizbona, 28. aprila - Celinska Španija in Portugalska sta v četrtek presegli temperaturne rekorde za mesec april, so danes sporočile pristojne ustanove v obeh državah. Na letališču v Cordobi na jugu Španije so zabeležili 38,8 stopinje Celzija, na Portugalskem pa so rekordno temperaturo 36,9 stopinje Celzija izmerili v mestu Mora blizu Lizbone.